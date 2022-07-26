33-річний водій не мав прав для кермування мототранспортом

Львівські мотопатрульні під час перевірки водія скутера виявили у нього наркотичні речовини. Двоколісний транспорт зупинили через відсутність номерних знаків, також чоловік не мав посвідчення водія.

Скутер Honda Today зупинили 25 липня о 18:30 на вулиці Городоцькій.

«Охоронці порядку наздогнали та зупинили керманича. Спілкуючись із 33-річним водієм, поліцейські побачили, що чоловік нервує. Виявилося, що посвідчення водія чоловік не отримував. Під час перевірки патрульні виявили у водія 5 zip-пакетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження», – повідомили у патрульній поліції Львова.

У водія знайшли пакетики з наркотиками

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху. Також на місце викликали слідчо-оперативну групу.