Дорога веде до бази відпочинку у Волі-Гомулецькій

У селі Воля-Гомулецька, що входить до Львівської міської громади, відремонтують вулицю Озерну, що сполучає село з Брюховичами. Цією вулицею мав би їздити міський маршрут №22, та наразі автобус зупиняється поряд, тому що дорога – непроїзна.

31 грудня 2021 року виконком ЛМР ухвалив рішення про передачу функцій замовника ремонту вулиці Озерної у Волі-Гомулецькій ЛКП «Львівавтодор». Згідно із цим рішенням, «Львівавтодор» має замовити проект капітального ремонту вулиці, виконати роботи і прозвітувати про них. Утім про жодні терміни в рішенні виконкому, як і в повідомленні прес-служби ЛМР, не йдеться.

Тепер «Львівавтодор» має провести тендери на проектування та безпосередньо будівельні роботи.

У міськраді додають, що за 2021 рік у приєднаних до Львова громадах відремонтували 25 вулиць, кілька ремонтів – у процесі. Ідеться про капітальні та поточні роботи на суму понад 22 млн грн.