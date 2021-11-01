Чоловік хотів дістатись на підводі із Каменя-Каширського до села Мостище

У Камінь-Каширському районі зник 80-річний чоловік, який хотів доїхати до села через ліс на підводі. Про зникнення поліцію повідомила онука чоловіка. За її словами, 80-річний Василь Шелест востаннє виходив на зв'язок о 18:00 у неділю, 31 жовтня. Тоді він повідомляв, що заблукав у лісі та перебуває біля канави. Досі чоловіка не знайшли, правоохоронці займаються його пошуками.

Про зникнення чоловіка повідомила його онука у неділю, 31 жовтня, пізно ввечері, повідомила прес-служба поліції Волині. 80-річний Василь Шелест зник того ж дня в передобідню пору. Він виїхав конем на гужовій підводі з міста Камінь-Каширський до села Мостище через лісовий масив. Втім, там він заблукав.

«Востаннє виходив на зв’язок близько 18:00 й повідомляв, що заблукав у лісі та знаходиться біля лісової посадки і канави. Нині його місцезнаходження невідоме», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці шукають зниклого чоловіка. Також усіх, хто володіє інформацією, де наразі може бути зниклий Василь Шелест, просять повідомити за номером 102.