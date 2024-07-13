Внаслідок вибуху сусіди зловмисника отримали травми

У місті Камінь-Каширський Волинської області 43-річний чоловік підірвав гранату на подвір’ї сусідів. Внаслідок вибуху двоє людей отримали травми. Про це повідомили у Нацполіції Волинської області.

Подія трапилась в ніч на суботу, 13 липня. Правоохоронці зʼясували, що 43-річний місцевий житель, який за рішенням суду перебуває під цілодобовим домашнім арештом, прийшов на подвір’я до своїх сусідів. Між ними виник конфлікт, під час якого він кинув гранату. Внаслідок вибуху чоловік та жінка отримали травми, а зловмисник втік з місця події.

Поліцейські розшукали та затримали чоловіка та затримали.

«Співробітники управління вибухотехнічної служби вилучили рештки боєприпасу та скерували його для проведення необхідних експертиз», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Крім того, чоловік є фігурантом у справі про тілесні ушкодження співробітнику правоохоронного органу. Також слідчі встановлюють, де він взяв гранату.

Нагадаємо, у неділю, 7 липня, на вулиці Ковельській в Луцьку водій кинув із вікна автомобіля у натовп гранату, що здетонувала. Постраждали щонайменше п’ятеро перехожих.