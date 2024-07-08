Поліцейські відразу ж затримали 35-річного підозрюваного

Ввечері у неділю, 7 липня, на вулиці Ковельській в Луцьку пролунав вибух. За словами очевидців, невідомий водій кинув із вікна автомобіля у натовп гранату, що здетонувала. Постраждали щонайменше п’ятеро перехожих.

Як повідомили у поліції Волинської області, інцидент стався близько 20:50. За попередньою інформацією, між двома водіями виник конфлікт, під час якого один із них кинув гранату у перехожих. За словами свідків, підозрюваний – військовослужбовець, втім у поліції ZAXID.NET цю інформацію наразі не підтвердили і не спростували.

«Унаслідок вибуху є п’ятеро постраждалих, яких доставили у різні лікарні Луцька. Їхній стан наразі оцінюють медики», – зазначила речниця поліції Волині Марина Балдич.

Як уточнили ZAXID.NET у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги, нині двоє потерпілих перебувають у важкому стані – у чоловіка та жінки 35 років серйозні травми живота. Ще троє потерпілих віком 29, 56 та 72 років отримали множинні осколкові поранення спини, верхньої третини стегна та гомілки.

Правоохоронці затримали 35-річного зловмисника й повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство і незаконне поводження з боєприпасами. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.