Усіх охочих з інших міст закликають проводити такі ж вишколи

У Володимирі відбулись перші навчання з кидання «коктейлів Молотова». У них взяли участь 60 охочих. Крім того, для володимирчан організовують також уроки з надання першої медичної допомоги.

Перші навчання з «коктейлями Молотова» відбулись у вівторок, 1 березня, розповів народний депутат Ігор Гузь. «Перших 60 бажаючих з цивільних пройшли вишкіл по бандерівському смузі. Хочу закликати в територіальних громадах самоорганізовуватися і провести такі навчання. Максимально навчити бажаючих. Головне, щоб люди мали практичний досвід. Люди, які прийшли на вишкіл, який організував Штаб захисту Волині за моєї ініціативи, усвідомлені в тому, що в разі наступу ворога, їм доведеться якимось чином обороняти місто. «Коктейль Молотова» - це те, з чим їм доведеться працювати. І вони повинні були познайомитися з ним, відчути та зрозумти, з чим матимуть справу», – зазначив нардеп.

Навчання для всіх охочих проводитимуть і у середу, 2 березня, о 14:00.

Крім того, у Володимирі також проводять навчання з надання першої медичної допомоги. На перший вишкіл прийшли 30 людей.

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