У ВР допустили можливість скасування обмежень на безмитне ввезення товарів

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 16:0915490

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У ВР допустили можливість скасування обмежень на безмитне ввезення товарів
фото ZAXID.NET
Деякі обмеження на безмитне ввезення товарів можуть скасувати внесення правок до Митного кодексу

Верховна Рада може передбачити скасування обмежень безмитного ввезення товарів через кордон разом з поправками до Митного кодексу, заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Ми повинні реагувати на те, що відбувалося в ці дні на деяких пунктах пропуску на Львівській митниці щодо прийнятих нами змін до Податкового кодексу. Тому при розгляді поправок до Митного кодексу, в разі необхідності, після узгодження з урядом, ми могли б ці зміни підкоригувати», – сказала вона у понеділок, 15 січня, на погоджувальній раді депутатських фракцій і груп у Верховній Раді, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

«Є проблема з нормою про перетин кордону не частіше одного разу на 24 години. Якщо ця норма зайва, то ми можемо її врахувати при прийнятті змін до Митного кодексу», – зазначила Южаніна.

За її словами, багато норм, які передбачені прийнятими в кінці 2017 року поправками до Податкового кодексу, не запрацюють без відповідних правок до Митного кодексу.

Як відомо, з 1 січня 2018 року правила безмитного ввезення товарів в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг зберігаються тільки для тих, хто в'їжджає в Україну не частіше одного разу на 72 години і був відсутній в Україні більше 24 годин. Відповідні зміни парламент ухвалив 7 грудня. Тоді ж Верховна Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна. Пізніше стало відомо, що обмеження на посилки почнуть діяти тільки з 1 січня 2019 року.

Зазначимо також, що з початку року активісти перекривали у Львівській області дороги біля пунктів пропуску на кордоні з Польщею, висловлюючи таким чином невдоволення змінами в митному законодавстві щодо норм і правил переміщення товарів через держкордон. Детальніше про нові правила читайте у нашому матеріалі.

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