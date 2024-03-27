За перебування на локації гра генеруватиме донати на підтримку України

У всесвітньо відомій онлайн-грі Fortnite створили копію київського Майдану Незалежності. Віртуальну локацію створили для збору коштів на відбудову зруйнованої внаслідок російсько-української війни амбулаторії на Миколаївщині, повідомив у середу, 27 березня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Гравці можуть безкоштовно отримали так званий «острів» – мапу у Fortnite, в якій детально відтворили Майдан Незалежності, розташований у центрі Києва. На локації можна влаштовувати турніри та події, за перебування на яких гра генеруватиме донати на допомогу Україні.

«Чим більше гравець проведе часу на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення України через United24, а саме на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині», – повідомив Михайло Федоров.

Скільки саме грошей на відбудову амбулаторії планують зібрати за допомогою проекту, Михайло Федоров не уточнив.

Ідею створити Майдан Незалежності у Fortnite запропонувала французька глобальна мережа Havas Play, яка спеціалізується на ігровому маркетингу й популяризації подій та ідей серед гравців і бізнесу. Реалізацією проекту займалася київська філія Havas Dgtl Kyiv.

Як пограти на Майдані Незалежності у Fortnite

Fortnite доступна безкоштовно на ПК та консолях Xbox, PlayStation та Nintendo. Крім того, гру можна завантажити у Google Play та AppStore.

Для того, щоб зайти на локацію з Майданом Незалежності, необхідно зайти у Fortnite, відкрити іконку «Пошук» та ввести код «острова» – 1992-2531-2170. Також локацію можна знайти за назвою – TheDonationMap.

Fortnite – це онлайн-відеогра у жанрі екшн, випущена у 2017 році, яка стала лідером в онлайн-сегменті через режим Battle Royale (королівська битва) – бій за першість на аренах. Станом на початок 2024 року у Fortnite зареєстровано понад півмільярда гравців, що дозволяє привертати увагу до подій у світі на величезну аудиторію. Зокрема, у грі часто проводяться івенти та навіть концерти – у 2019 році у Fortnite виступав репер Тревіс Скотт, який зібрав в онлайні 12,3 млн одночасних гравців.

До слова, Fortnite не вперше підтримує Україну у боротьбі проти Росії. Після початку повномасштабного вторгнення розробник відеогри Epic Games надіслав весь свій дохід з Fortnite за період з 20 березня до 3 квітня благодійним організаціям, які надають гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям. Загалом за ці два тижні Fortnite зібрала понад 144 млн доларів.

Нагадаємо, 22 березня United24 презентувала комп'ютерну гру на базі Minecraft про копальні Соледара. На сервері у всесвітньо відомій грі можна пройтися детально відтвореними соляними шахтами та рудниками Соледара, а також підприємством «Артемсіль», виконати завдання та отримати унікальні призи за донати на відбудову дитячої гімназії на Дніпропетровщині. Детальніше про гру та як її отримати – читайте тут.