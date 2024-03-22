У грі відтворили соледарські шахти та підприємства

Українська платформа United24 створило гру про копальні тимчасово окупованого Соледара, що на Донеччині. Базою для гри про Соледар стала всесвітньо відома гра Minecraft, повідомили на сторінці United24 у четвер, 21 березня.

Під час гри у Minesalt геймери зможуть дослідити місце найбільшого солевидобутку в Європі. У грі повністю відтворили соляні шахти та рудники Соледара, а також підприємство «Артемсіль».

У грі створили 16 локацій та 500 км підземних тунелів. Перед гравцями стоїть завдання зібрати 140 кристалів солі, захованих у шахтах. Під час проходження гри можна буде зустріти персонажів, зовнішність яким подарували амбасадори United24 – британський підприємець Річард Бренсон, актор Міша Коллінз, астронавт Скотт Келлі та актриси Кетрін Винник й Іванна Сахно.

Крім того, у грі можна побачити футболіста Олександра Зінченка, боксера Олександра Усика та Степана Бандрівського – працівника «Артемсолі» з десятирічним досвідом роботи. Після того, як геймери знайдуть 140 кристалів, необхідно буде пройти квіз із запитань про соледарські шахти.

Зазначимо, ініціатива збирає кошти на відбудову дитячої гімназії на Дніпропетровщині, яку знищила російська ракета у 2022 році. Для відбудови навчального закладу необхідно зібрати 1 млн 150 тис. доларів.

У прес-службі United24 повідомили, що гравці з найвищим результатом проходження гри отримають призи. Серед них:

Ігрова консоль XBox Series;

пачки солі «Міць. Українська кам'яна» з підписом президента Володимира Зеленського чи амбасадорів ініціативи;

Подарункові карти Twitch gift card на 100 та 50 доларів.

Серед тих, хто не готовий змагатися, проте задонатив на відбудову гімназії, також розігруватимуться:

100 пачок солі;

10 кастомізованих фігурок персонажів за фото жертводавців;

п’ять пачок солі з підписом Володимира Зеленського (можна виграти лише за донат від 24 доларів).

Переможців розіграшу оголосять після завершення проекту.

Як пограти в Minesalt

Для того, щоб пройти гру United24, необхідно мати офіційну версію Minecraft 1.20.1. Після цього потрібно відкрити мультиплеєр та приєднатися до сервера mc.minesalt.net.

На офіційному Minecraft коштує 30 доларів (приблизно 1100 грн), а на консолях PlayStation гру можна придбати за 619 грн. У магазині Xbox базову гру Minecraft можна купити за 505 грн.

Гра доступна з 21 березня, і її можна проходити необмежену кількість разів.

Зазначимо, Minecraft визнана найпродаванішою грою в історії – станом на 2019 рік гру придбали 176 млн разів. Сервер з українським містом дозволить популяризувати історію Соледару та нагадати користувачам з усього світу про війну, яку розв’язала Росія проти України.

Нагадаємо, у травні 2022 року через російську агресію зупинився найбільший виробник солі в Європі – «Артемсіль». Українські військові відійшли від Соледара у січні 2023 року.

До роковин повномасштабного вторгнення у 2023 році «Артемсіль» випустило лімітовану партію солі для збору на дрони-камікадзе. Тоді пакети з сіллю, яка зникла з полиць магазинів влітку 2022 року, можна було придбати в магазинах «Сільпо» та Rozetka за 500 грн. Тепер лімітовану сіль можна виграти у грі Minesalt.