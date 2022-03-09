У школах Володимира з 14 березня відновлюють навчання. Щоправда, діти поки що навчатимуться у дистанційному форматі. Очна форма навчання наразі не розглядається, її відновлять лише після вказівки обласного управління освіти.

Як повідомили на сторінці Володимир-Волинської міської громади, навчання у дистанційній формі відновлюють з понеділка, 14 березня. «Після вимушених двотижневих канікул відновлюється навчання, проте поки що у дистанційній формі. Наразі директори шкіл з'ясовують кількість учнів, які виїхали закордон та чи матиматимуть вони можливість доєднатись до онлайн-уроків», – йдеться у повідомленні.

До дистанційного навчання у школах Володимира долучаться і нові учні. Зокрема, діти переселенців, які оселились у гуртожитку філії «Львівської політехніки», виявили бажання навчатись у ЗОШ №5.

Як зазначила начальник управління з гуманітарних питань міськвиконкому Оксана Бігун, очна форма навчання у школах поки не розглядається. Її буде відновлено після відповідної вказівки обласного управління освіти.

Зазначимо, Міністерство освіти вже скасувало проведення ДПА цьогоріч для учнів 4 та 9 класів. Крім того, міністерство пропонує скасувати проведення ЗНО-2022.

Хроніки опору. День чотирнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET