Місце смертельної ДТП й березня у Яремчі

У суботу, 1 березня, в Яремчі Івано-Франківської області автомобіль Ford Mondeo в'їхав в електроопору. Пресслужба поліції в коментарі «Суспільному» повідомила, що внаслідок аварії загинув пасажир, водій та ще один пасажир отримали травми.

«Водій Ford Mondeo на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. Відтак допустив зіткнення з електроопорою», – повідомили поліцейські.

Поліція не повідомляє віку загиблого та постраждалих. На місці аварії працюють поліцейські та медики.

Додамо, що місцеві Telegram-канали опублікували відео з місця аварії. На відео видно, що автомобіль перекинувся на дах.