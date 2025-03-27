Наразі не відома причина затоплення батискафа

Біля узбережжя єгипетського міста Хургада затонув туристичний підводний човен. Унаслідок інциденту загинули шестеро людей, ще дев’ятеро отримали поранення, повідомила BBC в четвер, 27 березня.

Як йдеться, батискаф компанії Sindbad Submarines затонув на відстані 1 км від берега нині вранці. За попередньою інформацією, на борту підводного човна перебувало 45 пасажирів, включно з дітьми.

За даними місцевої влади Хургади, яку цитує агентство Reuters, в аварії загинуло шестеро іноземців, ще дев’ятеро травмувались. Попередньо відомо про 29 врятованих пасажирів.

Посольство Росії в Єгипті повідомило, що всі туристи на борту батискафа були росіянами. Там заявили, що четверо громадян РФ загинули, інформація щодо кількох інших пасажирів уточнюється.

Що стало причиною затоплення підводного човна, поки невідомо. Російські Telegram-канали повідомляють, що, імовірно, один із двох пілотів батискафа не впорався з керуванням і налетів на риф. Субмарина перекинулася, сталася розгерметизація салону. Загиблі російські туристи проживали в п’ятизірковому готелі Serry beach resort у Хургаді.

До слова, компанія Sindbad Submarines працює в Хургаді й пропонує занурення на 25 м для дослідження 500-метрового коралового рифу і його морських мешканців. Батискаф Sindbad Submarines налічує 44 пасажирських місця.