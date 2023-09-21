З 12 по 14 квітня у Великій Британії та Франції відбудеться VIII Форум вільних народів пост-Росії. Про це йдеться у повідомленні на сайті форуму.

Темою заходу обрано «Глобальні переваги пост-Росії». Серед іншого, учасники планують обговорити уроки, отримані з помилок, зроблених під час успішної деколонізацій інших колишніх колоніальних європейських імперій. Також учасники форуму спробують розібратись, як забезпечити та організувати повну та швидку денуклеаризацію постросійського простору. Окремо буде обговорюватись максимізація місцевих та регіональних переваг деколонізації Російської Федерації і взаємовигідне партнерство між новоствореними державами. З детальною програмою можна ознайомитись за посиланням.

Серед спікерів будуть лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, представник Башкортостану Руслан Габбасов, представниця Татарстану Юлія Файзрахманова, колишій депутат Держжуми Росії і громадянин України Ілля Пономарьов та інші.

Форум вільних народів пост-Росії заснований навесні 2022 року. Він є міжнародною спільнотою, яка об’єднує лідерів рухів поневолених народів і регіонів Російської Федерації. Своїм завданням представники Форуму вільних народів пост-Росії бачать керований демонтаж Російської Федерації.

Розвал Росії у разі поразки у війні з Україною вони вважають неминучим, питання лише, чи пройде він за «кривавим югославським сценарієм чи за більш-менш безкровним – радянським». Щоб Європа була готова до такого сценарію, представники корінних народів Росії, національних та колонізованих Москвою республік ведуть активну інформаційну роботу.