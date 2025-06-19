У четвер, 19 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Реконструкція вул. Миколайчука. Львів підписав із Францією грантову угоду про фінансування першого етапу. Рятівні операції провели львівські лікарі. 16-річний юнак, який загинув у ДТП, зберіг після смерті одразу три життя. Пожвавішав літній трафік. На прикордонних переходах Львівщини стало більше мандрівників. У Замарстинівському парку висадили дощовий садок. Йдеться про спеціально облаштовану клумбу, яка збирає дощову воду, фільтрує її і поступово повертає в землю.

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