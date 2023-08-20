«Кадировці» та дегестанці перестріляли один одного у Запорізькій області

Внаслідок сутички на етнічному ґрунті в окупованій Михайлівці Запорізької області близько 20 військовослужбовців окупаційної армії загинули, ще 40 отримали вогнепальні поранення. Про це повідомила у неділю, 20 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, міжетнічні протиріччя процвітають не лише в Росії, але у військах на тимчасово окупованих територіях.

«Так, у населеному пункті Михайлівка під час зйомок російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа «кадирівців» дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку», – написала Маляр Telegram.

До слова, напередодні, 19 серпня, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про конфлікт окупантів, який переріс у стрілянину. Причина полягала в тому, що окупаційна комендатура зупинила кадирівця, автомобіль якого був набитий зброєю. Він додав, що «росіяни, ті що «русские» викликали спеціальний підрозділ, щоб стримати конфлікт».