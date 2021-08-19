Правопорушники планували вивезти з України понад 500 кубів лісодеревини

Чиновників держлісгоспу у Чернівецькій області викрили на вирубці й продажі деревини із заповідного фонду. Незаконну вирубку виявили у заповіднику «Зубровиця», що підпорядковується Путильському лісгоспу. За підрахунками СБУ, збитки від такої діяльності становлять 3,3 млн грн. Правопорушники планували вивезти з України деревину, використовуючи підроблені документи, проте схему експорту лісу із заповідної зони викрила СБУ спільно з поліцейськими. Про це в четвер, 19 серпня, повідомила прес-служба СБУ в Чернівецькій області.

Щоб експортувати деревину, зловмисники подали до управління лісового господарства підроблені товаро-транспортні накладні. Використавши фіктивні документи, вони отримали сертифікати про нібито легальне походження лісодеревини та виготовлених з неї пиломатеріалів. Таким чином правопорушники планували вивезти з України понад 500 кубів деревини.

«Природньому середовищу регіону завдали збитки на суму понад 3,3 млн грн. Організаторами вирубки були службові особи одного із держлісгоспів регіону, місцеві підприємці, а також митний брокер. Правоохоронці провели 14 обшуків у Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, приміщеннях держлісгоспів, на пилорамах і за місцями мешкання учасників схеми», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Колишньому керівнику державного лісогосподарського підприємства оголосили про підозру. Йому інкримінують перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Наразі тривають слідчі дії.