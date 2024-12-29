27 грудня Здолбунівська громада зустріла Артура Ніверчука, який 884 днів провів у російському полоні. Захисник «Азовсталі» потрапив у полон у травні 2022 року й за цей час перебував у восьми російських колоніях. 14 листопада 2023 року росіяни засудили його до довічного увʼязнення з з того часу він перебував у «Чорному дельфіні» – одній із найстрашніших виправних колоній особливого режиму в Оренбурзькій області. Артур Ніверчук повернувся додому під час обміну в жовтні 2024 року. Зараз він перебуває на реабілітації.

Відео Здолбунівської міської ради