Житловий будинок у гірському селі на Львівщині згорів дотла

У с. Ісаї Самбірського району на Львівщині під час пожежі у дерев’яному житловому будинку загинув 35-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники.

Займання виникло 29 березня о 22:05. На місце виїхали рятувальники з Турки.

«Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями та на момент прибуття вогнеборців будівля була охоплена вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані дві будівлі, однак вдалось не допустити розповсюдження вогню», — повідомили у ДСНС Львівщини.

Пожежу загасили о 23:29, однак дерев’яний житловий будинок було повністю знищено.

На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1985 року народження, це син власниці будинку. Причини виникнення займання і обставини смерті встановлюють поліцейські.