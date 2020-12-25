У Золочеві 24 грудня водій автомобіля ВАЗ-2107 збив на смерть 69-річну місцеву мешканку.

Як повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася приблизно о 16:50 на вулиці Січових Стрільців.

«Мешканець м. Золочів 2000 року народження здійснив наїзд на пішохода, мешканку м. Золочів 1951 року народження, яка від отриманих травм померла на місці події», – йдеться в повідомленні.

Обставини події встановлюють слідчі. Якщо винуватцем аварії визнають водія ВАЗ, йому буде загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.