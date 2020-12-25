У Золочеві водій ВАЗ збив на смерть 69-річну жінку
Постраждала померла на місці аварії
Суспільство — Анна Журба, сьогодні, 10:250
У Золочеві 24 грудня водій автомобіля ВАЗ-2107 збив на смерть 69-річну місцеву мешканку.
Як повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася приблизно о 16:50 на вулиці Січових Стрільців.
«Мешканець м. Золочів 2000 року народження здійснив наїзд на пішохода, мешканку м. Золочів 1951 року народження, яка від отриманих травм померла на місці події», – йдеться в повідомленні.
Обставини події встановлюють слідчі. Якщо винуватцем аварії визнають водія ВАЗ, йому буде загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.
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