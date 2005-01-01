У зоні АТО 23 грудня загинув один український військовий

Бойовики тричі порушили так зване різдвяне перемир'я

СуспільствоКатерина Чурилова, 24 грудня1720

До теми

У зоні АТО 23 грудня загинув один український військовий
фото ілюстративне
Вояк загинув в районі Світлодарської дуги

Минулої доби, 23 грудня, бойовики тричі порушили перемир'я, один боєць Збройних сил України (ЗСУ) загинув. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Російсько-окупаційні війська зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят, яке мало розпочатися 23 грудня у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей вздовж лінії розмежування сторін», – йдеться у заяві.

Впродовж доби було зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків. Вони обстріляли підрозділи ЗСУ, які виконують завдання поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського.

«Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню», – наголосили у штабі АТО.

У районі Світлодарської дуги загинув один вояк ЗСУ.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Розвідка виявила поблизу лінії зіткнення на Донбасі приховані арсенали військових РФ ZAXID.NET
В зоні АТО загинув 43-річний військовий з Львівщини ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук