Внаслідок обстрілу обвалилася двоповерхова будівля закладу

У пекарні у тимчасово окупованому Лисичанську, яка обвалилась 3 лютого внаслідок обстрілу, готували хліб для російських військовослужбовців та проводили ворожі наради. Про це повідомили у неділю, 4 лютого, «Суспільному Донбас» представники Лисичанської міської військової адміністрації та місцеві мешканці.

Напередодні російські пропагандистські ЗМІ та ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник заявили про обстріл пекарні, внаслідок чого, за даними росіян, загинуло 28 людей. Водночас місцеві мешканці повідомили про те, що йдеться про ресторан Adriatic, у якому росіяни облаштували пекарню вже після окупації міста.

«Заклад, про який йде мова, окупанти використовували у своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту», – повідомили представники Лисичанської МВА.

За даними МВА, обстріл відбувся тоді, коли окупанти зібралися у закладі. Список нібито загиблих внаслідок обстрілу, здебільшого складається з колаборантів, які співпрацювали з росіянами з моменту окупації Лисичанська. Зокрема, місцеві мешканці повідомили, що у списку загиблих – власник Adriatic та місцевий бізнесмен, який також тримав у місті магазини.

Інформацію про те, що під час обстрілу пекарні у ній не були цивільні люди, оприлюднив і журналіст Денис Казанський. За його словами, попри заяви росіян, що там були мирні люди, у російських каналах вже з’являються заклики до колаборантів та місцевих окупаційних чиновників не збиратися у великі групи.

«У кафе на п’янку зібралася місцева окупаційна адміністрація. Верхівка “МНС”, “прокурори”, “депутати” (яких ніхто не вибирав). Брехливі російські ЗМІ зараз намагаються видавати їх за “мирних жителів”, але окремі пропагандисти вже потроху визнають реальну картину», – заявив Казанський.

Нагадаємо, 3 лютого росіяни заявили про обстріл нібито цивільного об’єкту, внаслідок чого загинули понад 20 людей. Окупанти традиційно звинуватили Україну в атаці на цивільну інфраструктуру. В ОСУВ «Таврія» відкинули звинувачення та заявили, що на момент обстрілу пекарні ніякі бойові дії з українського боку не велися.