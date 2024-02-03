Зруйнована будівля у окупованому Лисичанську

У окупованому Лисичанську внаслідок обстрілу нібито обвалилася двоповерхова будівля пекарні. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ та Міністерство надзвичайних ситуацій Росії.

За даними російських Telegram-каналів, внаслідок обвалу загинуло щонайменше десятеро людей, ще вісім – отримали поранення.

«Четверо постраждалих госпіталізовано, троє з них у стані середнього ступеня тяжкості, один – у тяжкому стані. Ще одного потерпілого евакуювали», – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я Росії.

За даними російського міністерства охорони здоров’я, на місці події працюють сім бригад швидкої медичної допомоги.

Росіяни, як завжди, звинуватили у обстрілах Україну. Українська сторона наразі не коментувала цю заяву.

Зазначимо, що вже не вперше Росія звинувачує українських військових у обстрілах цивільної інфраструктури на окупованих територіях. 21 січня росіяни заявили про обстріл ринку у Донецьку. За даними пропагандистів, тоді загинуло 27 людей. У об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку спростували звинувачення росіян: «Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців».