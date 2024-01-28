Будинок, у який влучив російський снаряд

Російська армія влучила у приватний будинок жителя села Степок на Сумщині. Внаслідок влучання загинув його власник – 60-річний Олександр Миколайович. Чоловік був єдиним, хто залишився жити у селі після повномасштабного вторгнення Росії. Про це «Суспільному» розповів син загиблого чоловіка.

Тіло загиблого Олександра Миколайовича виявили друзі його сина Руслана, які приїхали провідати чоловіка у середу, 24 січня.

«В середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька», – цитує «Суспільне» Руслана.

Село Степок розташоване біля кордону з Росією. Поруч із гуманітарним переходом «Покровка-Колотилівка». Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч на неділю, 28 січня, російська армія атакувала ударними дронами та ракетами об’єкти інфраструктури у чотирьох областях України: Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській. Українські захисники знищили чотри з восьми «шахедів», які уночі росіяни випустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія).