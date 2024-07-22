Гравці «Дніпро-1»

У п'ятницю, 19 липня, на Загальних зборах клуби УПЛ виключили «Дніпро-1» зі списку учасників турніру і запропонували УАФ обрати один зі способів, за яким визначиться заміна дніпровцям. Сьогодні, 22 липня, Виконком найвищого футбольного органу країни ухвалив відповідне рішення.

«Взявши за основу одну з пропозицій УПЛ, яка найбільше відповідає спортивним критеріям у цій ситуації, Виконком УАФ затвердив рішення про те, що команда, яка замінить ФК “Дніпро-1” в УПЛ, визначиться в перехідному турнірі за участі чотирьох клубів (ФК “Минай”, ФК “Металіст 1925”, ФК “Лівий берег” та ФК “Епіцентр”), переможець якого гратиме в УПЛ у сезоні-2024/25», – повідомляє пресслужба УАФ.

Формат змагань

На турнірі відбудуться три матчі: два півфінали (26 липня) та фінал (30 липня). Склад півфінальних пар буде визначено сліпим жеребом. Якщо переможець не визначиться в основний час, то одразу буде проводитися серія післяматчевих пенальті.

До слова, Виконком УАФ також затвердив принцип, за яким у разі виникнення подібної ситуації в наступному сезоні, команди, які посіли в УПЛ останнє та передостанні місця, не зможуть претендувати на збереження прописки в елітному дивізіоні. Це право надаватиметься клубам, що грали в перехідних матчах. Відповідні зміни до регламенту мають бути внесені найближчим часом.

Нагадаємо, минулого сезону ФК «Дніпро-1» фінішував у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, здобувши право представляти Україну у Лізі конференцій. ФК «Минай» посів передостанню сходинку, а ФК «Металіст 1925» – останню. ФК «Лівий Берег» та ФК «Епіцентр» боролися за вихід в УПЛ через перехідні матчі, однак програли їх ФК «Оболонь» та ФК «Верес» відповідно.