Учасники групи «Першого грудня» заявили про підтримку Порошенка на виборах

Ініціативна група закликала українських виборців бути відповідальними, оскільки «цього вимагає сама історія»

У середу, 13 березня, дев'ятеро учасників Ініціативної групи «Першого грудня» виступили зі зверненням у якому підтримали кандидатуру чинного президента Петра Порошенка на виборах президента України.

«Протягом п’яти років Україна ціною надзусиль і жертв успішно протистоїть російській агресії, захищаючи не тільки себе, а й Європу від геополітичної катастрофи. Ми переконалися, що сподіватися на надійну міжнародну підтримку можна лише тоді, коли самі матимемо гідність і силу. Проте, на жаль, як дізнаємося зі ЗМІ, надто багато кандидатів у президенти обіцяють будь-що і вже зі старту вирішили, що ця кампанія буде брудною, а тому вести її чесно – собі на шкоду», – йдеться у зверненні, яке підписали В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Йосип Зісельс, Мирослав Маринович, Володимир Панченко, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

Учасники Ініціативи заявили, що вони за чесні вибори, «без тих брудних технологій, які можуть скомпрометувати нас як державу, що заявила про свій намір бути цивілізованою».

«Ми – за відкритість змагання, тому рішуче виступаємо за обов’язкові прямі телевізійні дебати кандидатів у другому турі. Вони допоможуть обрати гідного претендента, а не «кота в мішку». Вони перегородять шлях дешевому популізму. Вони стимулюватимуть нашу з вами відповідальність», – йдеться у заяві.

Ініціативна група закликала українських виборців бути відповідальними, оскільки «цього вимагає сама історія».

«Відмова українців сакралізувати владу й обожнювати своїх керманичів є однією з передумов свободи й демократії. Проте перетворення виборів на клоунаду й нестримний потяг до нищення державних інститутів – одвічна причина нашої національної Руїни. В історії людства такі клоунади завжди закінчувалися диктатурою – як правило, чужоземною…..Не даймо «беркуту» людської безвідповідальності занапастити і нашу свободу, й оплачені жертвою здобутки Майдану!», – йдеться у зверненні.

На думку учасників Ініціативної групи, лише чинний президент Петро Порошенко може якнайкраще гарантувати безпеку держави у сучасних геополітичних умовах.

«Оскільки безпекові аргументи в нинішній ситуації стають щораз вагомішими, ми вважаємо, що сьогодні саме Петро Порошенко може якнайкраще гарантувати безпеку держави. З урахуванням цього ми й зробили свій вибір: 31 березня ц. р., а потім, за потреби, і в другому турі підтримаємо Петра Порошенка», – йдеться у заяві.

Вони аргументують свій вибір тим, що ставши у 2014 році президентом України, Порошенко чимало зробив для національної безпеки, дипломатичних успіхів країни, підвищення її престижу в світі. Водночас, у заяві згадано і про прорахунки президента: половинчастість у боротьбі з корупцією, у реформуванні правоохоронної й судової системи, проблеми бідності, поглиблення проблеми соціальної справедливості.

«Підтримуючи Петра Порошенка, розраховуємо на його здатність врахувати нелегкий досвід керівництва державою в екстремальних обставинах і виправити помилки минулих років. Ми не бачимо йому переконливої альтернативи серед інших кандидатів у президенти», – йдеться у заяві Ініціативної групи «Першого грудня».

Звернення не підписали голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров та Всеволод Речицький, правник і член Конституційної Комісії України від Української Гельсінської спілки з прав людини, конституційний експерт Харківської правозахисної групи.