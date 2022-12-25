24 грудня Глава УГКЦ Блаженніший Святослав і Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Блаженніший Епіфаній зустрілися на території Михайлівського Золотоверхого монастиря

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав і Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Блаженніший Епіфаній обговорили реформу церковного календаря. За результатами зустрічі церкви вирішили створити спільну робочу групу для реформи календаря. Про це повідомили у департаменті інформації УГКЦ.

Зустріч глав УГКЦ і ПЦУ відбулася в суботу, 24 лютого, у Митрополичому домі на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

«Підсумовуючи прожитий рік, сторони обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, триваючу російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час та низку інших актуальних питань», – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі глави УГКЦ і ПЦУ узгодили позиції щодо реформи церковного календаря. Після обговорення вони вирішили створити спільну робочу групу, яка має вивчити це питання.

Ця робоча група має напрацювати конкретні пропозиції для предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі визначили календарні принципи церковного життя.

За останній рік більше як на третину зросла кількість українців, які підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня за григоріанським календарем.