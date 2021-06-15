Національні збори (парламент) Угорщини у вівторок, 15 червня, прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі. Також відповідну інформацію необхідно буде вилучити з підручників, призначених для шкільної програми.

Відповідний законопроект підтримали 157 депутатів, один проголосував проти. Зокрема, за закон проголосувала консервативна правляча партія «Фідес», яка має парламентську більшість, а також депутати від правої партії «Йоббік». Решта опозиційних партій бойкотувала голосування на знак протесту проти дискримінації ЛГБТ.

Законопроект, який минулого тижня представила партія «Фідес», спрямований насамперед на боротьбу з педофілією, але також включає поправки, які забороняють подавати будь-яку сексуальну орієнтацію, крім інформації про гетеросексуальну приналежність, та зміну статі, у шкільних програмах сексуального виховання, а також у фільмах та рекламі, призначеній для неповнолітніх.

ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроект і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.

Правозахисні групи рішуче засудили цей документ. На їхню думку, він може призвести до переслідувань або стигматизації мешканців через їхню сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність.