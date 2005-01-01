Угорщина оголосила військову тривогу через нелегальний літак з України

Уночі 10 червня невеликий літак з України нелегально перетнув повітряний простір Угорщини, що змусило привести угорські повітряні сили до бойової готовності. Про це повідомляє закарпатське Mukachevo.net.

Прикордонники відразу ж оголосили тривогу та повідомили відповідні безпекові органи НАТО. Крім того, у повітря підняли шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen.

Повідомляється, що інцидент стався на українсько-угорському кордоні в районі пункту пропуску Лужанка – Берегшурань.

Угорські військові зазначили, що літак, який прибув з України, покинув повітряний простір Угорщини після низки маневрів.

«Не виключено, що це черговий контрабандний літак, яким закарпатські ділки доправляють в ЄС все що завгодно – цигарки, нелегалів та інші заборонені товари», – зазначається у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, раніше повідомлялося, що в авіакатастрофі легкомоторного літака в польському аеропорту в суботу, 9 червня, постраждав депутат Верховної Ради України від Радикальної партії Олега Ляшка – Юрій Чижмарь.