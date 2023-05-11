Угорщина відмовилася від права проведення чемпіонату Європи з фігурного катання «через тривалу війну». Про це йдеться в офіційній заяві національної асоціації ковзанярів.

Міжнародна спілка ковзанярів раніше задовольнила заявку Угорщини на організацію чемпіонату Європи з фігурного катання й танців на льоду з 22 до 28 січня 2024 року, проте тепер Угорщина відмовилася від його проведення.

У заяві національної асоціації ковзанярів сказано, що відмова викликана «тривалою війною по сусідству з нашою країною, її впливом на економіку і ціни на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт», і що через це в асоціації немає достатніх фінансових ресурсів для організації якісних змагань.

Як пише LIGA.net, Міжнародна спілка ковзанярів вже відкрила новий прийом заявок на право прийняти чемпіонат.

До слова, 1 березня 2022 року Міжнародна спілка ковзанярів усунула спортсменів з Росії та Білорусі від своїх міжнародних змагань.