Представник Угорщини заблокувала ухвалення спільної заяви Європейського Союзу до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це у п’ятницю, 23 лютого, повідомив журналіст Рікард Йозвяк та видання Politico.

Як повідомляється, заява, що була підготовлена офісом президента Європейської Ради Шарля Мішеля, сьогодні ж була розіслана країнам-членам електронним листом. Щоб оприлюднити заяву від імені ЄС, усі 27 держав-членів мали підтвердити свою згоду. Водночас у листі йшлося про те, що «за відсутності консенсусу» серед лідерів ЄС, заява буде надіслана від імені Шарля Мішеля, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і голови Європарламенту Роберти Метсоли.

Зрештою, ця версія заяви була опублікована в п'ятницю вдень від імені Євроради, Єврокомісії та Європарламенту. У ній йдеться про те, що ЄС «продовжить свою сильну і непохитну політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну і гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свій народ, свої міста і свою критичну інфраструктуру, відновити свою територіальну цілісність, повернути тисячі депортованих дітей і покласти край війні».

Натомість спільну заяву від Євросоюзу заблокувала Угорщина, конкретно не пояснивши, чому.

Джерело Politico додало, що також одна з нейтральних країн ЄС має сумніви щодо формулювань, які використовуються в оборонній сфері, зокрема, щодо ракет, а також критично ставиться до того, що інституції ЄС в основному мовчать щодо Близького Сходу. Водночас видання не уточнило, про яку країну йдеться.

До слова, 22 лютого угорський уряд оприлюднив свою заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У ній політики закликали «обидві сторони до перемир’я». Країна назвала війну проти України «конфліктом», а також не згадала, що Росія є агресоркою, пише ТСН.