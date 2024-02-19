Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що вітає візит сенаторів, але «не варто намагатися чинити на нас тиск»

Угорський уряд не прийняв двопартійну делегацію американських сенаторів, які прибули з офіційним візитом до столиці Угорщини в неділю, 18 лютого. Про це у понеділок, 19 лютого, повідомила американська газета The Washington Post.

Як повідомляється, сенатори США прибули в Будапешт з метою закликати уряд країни негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО. За словами сенаторки від Демократичної партії Джини Шахін, її та колег «розчарував» той факт, що жоден член угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією.

Ще один член делегації сенатор-демократ Кріс Мерфі зауважив, що відмова уряду Орбана зустрітися є «дивною і викликає занепокоєння».

Сенатори також заявили, що подадуть до Конгресу спільну резолюцію, яка засуджує ймовірний відступ від демократії в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування трансатлантичної інтеграції Швеції. У резолюції йдеться, що Угорщина «не приєдналася до всіх інших держав-членів НАТО у схваленні вступу Швеції до НАТО, не виконавши зобов’язання не бути останньою, хто схвалив такий вступ, і поставила під загрозу трансатлантичну безпеку в ключовий момент для миру та стабільності в Європі».

Водночас вони також зазначають, що оптимістично налаштовані стосовно вступу Швеції у НАТО і очікують, що питання буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться на засідання 26 лютого.

Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що вітає візит сенаторів, але заявив, що «нікому не варто намагатися чинити тиск на Угорщину, тому що «ми є суверенною країною».

Як інформував ZAXID.NET, Yаразі вступ Швеції в НАТО наразі не схвалила лише Угорщина, яка раніше обіцяла, що буде «не останньою» в цьому процесі. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив генсека Єнса Столтенберга, що підтримує членство країни в Альянсі і закликав парламент своєї країни ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Цікаво, що сам Орбан січня запросив прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона відвідати Угорщину задля обговорення вступу країни до Північноатлантичного альянсу. Однак у того ж дня глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що ніхто нікуди не поїде, оскільки немає причин вести з Угорщиною переговори щодо вступу у НАТО.