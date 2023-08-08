Федір Шандор на передовій онлайн читає лекції своїм студентам

Президентка Угорщини Каталін Новак погодилась призначити новим послом України професора Ужгородського національного університету, військовослужбовця ЗСУ Федора Шандора. Про це 8 серпня повідомив угорський телеканал ATV, посилаючись на власні джерела, пише «Європейська правда».

Прохання про агреман для 48-річного Федора Шандора до Будапешта Київ надіслав ще кілька місяців тому, але угорська сторона схвалила його лише зараз. За даними ATV, причиною нібито було небажання президента України Володимира Зеленського спілкуватись із угорською президенткою, хоча Україна цю інформацію офіційно не підтверджувала.

Чим саме пояснюється рішення Каталін Новак надати агреман зараз – не уточнюється, але ATV нагадує, що президентка Угорщини має відвідати Київ 23 серпня для участі в саміті Кримської платформи, а перед тим здійснити візит на Закарпаття й зустрітись із представниками угорської меншини. Тепер, відповідно до протоколу, підписаний Новак агреман передадуть до міністерства закордонних справ Угорщини для задтвердження міністром Петером Сійярто.

Федір Шандор – український педагог, доктор філософських наук, журналіст депутат Закарпатської обласної ради від партії «Слуга народу», президент Закарпатської туристичної організації. Автор краєзнавчої літератури 10 різними мовами. Має 108 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 62 праці у фахових наукових виданнях, 6 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз.

24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну 2022 року став бійцем 68-го об ТрО 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони, де на передовій після нічного чергування онлайн читав студентам лекції. На його честь в Ужгороді встановили міні-скульптуру «Професор з окопу».