Експеримент був покликаний перевірити, чи усвідомлюють коти своє тіло

Коти здатні «просочуватися» через дедалі вужчі отвори, як рідина, коли зіштовхуються зі серією таких. Про це ідеться в дослідженні угорського науковця Петера Понграца з Університету Етвеша Лоранда в Угорщині, пише новинний сайт Science Alert.

Наукова стаття так і називається – «Коти – це (майже) рідина». Поряд зі здатністю котів долати серію все більш вузьких отворів науковець помітив, що іноді тварини вагаються. Це стається, коли отвір нормальний за шириною, проте замалий у висоту, щоб вони почувалися комфортно. Це може свідчити про те, що коти достатньо усвідомлюють власні розміри.

В експерименті Петера Понграца взяли участь коти, які живуть з власниками у Будапешті. Щоб тваринам було комфортно, науковець не брав їх в лабораторію, а створив спеціальний мобільний експериментальний комплекс і приходив до котів додому.

Цей комплекс для досліджень складався із двох картонних листів. На одному були отвори однакової висоти, що поступово звужувалися, на іншому – отвори однакової ширини, що поступово скорочувались. Кіт мав пройти через отвори на інший бік – до свого опікуна.

Із 38 котів лише 30 змогли виконати умови експерименту. 22 котів змогли пройти крізь отвір, що удвічі вужчий за їх тіло, без жодних сумнівів. Восьмеро – дещо вагалися.

«Коти не спираються на органи фізичного чуття, вони як рідина», – підсумував науковець.

Проте більшість котів сумнівалися, коли їм треба було пройти через отвори, що скорочувалися у висоту. Імовірно, їх лякало те, що вони не могли побачити, що знаходиться по той бік перешкоди. В дикій природі це могло би коштувати їм життя.

Так, експеримент фахівця з поведінки тварин говорить про те, що коти уявляють свої розміри та, ймовірно, мають в уяві певний образ себе. А бути час від час рідиною – це приємний бонус.