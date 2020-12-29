У понеділок, 28 вересня, політрада Української Галицької партії виключила зі своїх лав сімох депутатів, які всупереч партійній позиції пішли на співпрацю із «олігархічними партіями» у Львівській обласній раді. Про це ZAXID.NET повідомила голова політради Ірина Моряк.

Нагадаємо, що на першому засіданні новообраної Львівської облради 1 грудня фракція УГП підписала ініційований «Європейською солідарністю» меморандум про співпрацю «проукраїнських патріотичних сил», до якого, окрім «ЄС», також долучилися «Батьківщина», «Голос» та НРУ.

Згодом виявилося, що меморандум був лише прикриттям для справжньої коаліції, яка домовилася про спільну роботу і розподілила посади в обласній раді. Фракція УГП спільно з «ЄС», «Слугою народу», «Батьківщиною», «За майбутнє» підтримала голосуванням усі кадрові рішення, зокрема, обрання заступника від «Слуги народу», ставши таким чином частиною цієї коаліції.

Перед сесією політрада УГП оприлюднила заяву, в якій попередила про неможливість укладення союзу із «олігархічними партіями, які представлені в облраді одіозними депутатами».

«Ми застерігаємо депутатів УГП від створення коаліцій у Львівській обласній раді з фракціями олігархічних партій, партій скомпрометованих в політиці України та таких, депутатами від яких є особи з корупційною репутацією. Тобто від коаліцій з депутатськими фракціями «Європейської Солідарності», «За Майбутнє», ВО «Свобода», НРУ, «Батьківщини» та «Слуг Народу», – йдеться у рішенні УГП.

Проти рішення партії виступив Тарас Чолій, голова обласного осередку УГП.

«Під меморандумом ставив підпис лише Тарас Чолій, як голова обласної організації на той момент, керуючись рішенням ради Львівської обласної організації. Ми виключили з партії членів ради Львівської обласної організації», – пояснила ZAXID.NET Ірина Моряк.

За її словами з членів партії виключили чотирьох із шести депутатів ЛОР (Тараса Чолія, Івана Щурка, Юрія Фольварочного та Марію Кульчицьку-Волчко).

Також виключено з партії депутата Золочівської міськради ОТГ Олега Бартошика, депутата Дрогобицької ради ОТГ Олега Дьорку, депутатку Новояворівської ради ОТГ Галину Джулай, а також члена партії Мирослава Брегмана.

Рішення політради УГП про виключення сімох депутатів

Водночас Ірина Моряк відмовилась відповідати на питання про те, чи домагатиметься позбавлення мандатів у обраних від УГП депутатів.

«Я не коментую цього, бо це питання не на часі», – зазначила Ірина Моряк.