ДОмовленість має схвалити Рада виконавчих директорів МВФ

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову чотирирічну програму підтримки. Загальний обсяг програми – понад 8 млрд доларів, які підуть на підтримку макрофінансової стабільності України, повідомила у середу, 26 листопада, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами премʼєр-міністерки, домовленостей досягли за результатами тижневої спільної роботи місії МВФ у Києві.

«Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ», – повідомила Свириденко.

Посадовиця повідомила, що МВФ підтвердив стійкість української економіки. Вона згадала про проєкт державного бюджету на 2026 рік – за словами Свириденко, уряд підготував його відповідно до рамки нової програми МВФ — «з акцентом на ефективність витрат кожної гривні».

Юлія Свириденко наголосила, що Україна продовжує курс на реформи та готова надалі впроваджувати політику боротьби з тіньовою економікою, корупцією, а також посилювати управління у державному секторі. Крім того, премʼєр-міністерка нагадала про перезавантаження корпоративного управління на держпідприємствах, що наразі триває.