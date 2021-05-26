Україна успішно евакуювала з Сектора Гази 109 своїх громадян, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Наразі вони перебувають в Каїрі і скоро вилетять до Києва, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сектор Газа. Ми успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже в безпеці в Каїрі і скоро вилетять до Києва», – написав Кулеба в Twitter.

Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

Він зазначив, що Україна однією з перших успішно виконала міжнародну гуманітарну місію з евакуації громадян трьох країн з Гази.

«Ми ніколи не кидаємо своїх громадян і допомагаємо партнерам. Вдячний Єгипту і всієї української дипломатичної команді за успішну співпрацю», – наголосив очільник МЗС.

За словами Кулеби, операція переносилася двічі. Він додав, що Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору.

Як інформував ZAXID.NET, з 10 травня 2021 року тривали ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною. Приводом для них стали кілька днів ескалації в Єрусалимі. Спершу ізраїльський суд ухвалив рішення виселити кілька мусульманських сімей зі східної частини міста, яку Палестина вважає столицею своєї частково визнаної держави.

Правлячий в Секторі Гази палестинський ісламський рух ХАМАС висунув ультиматум ­– якщо Ізраїль не відведе війська та поліцейських, вони розпочнуть ракетний обстріл. Перший ракетний удар ХАМАС завдав по околицях Ізраїлю 10 травня. Натомість наймасивніший обстріл відбувся наступного дня ­– тоді палестинці випустили понад 400 ракет, націлених на південь країни.

Ізраїль розпочав операцію в Секторі Гази під назвою «Страж Стіни» та відправив туди щонайменше 80 бомбардувальників, а також зосередив на кордоні техніку та піхоту. Водночас наземна операція так і не розпочиналася. У відповідь на масивний ракетний обстріл Беер-Шеви та Тель-Авіва з боку ХАМАСу Ізраїль завдав сотні авіаударів по Сектору Газа.

21 травня Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я.

Водночас, 80 народних депутатів пропонують Верховній Раді України визнати палестинський радикальний рух ХАМАС терористичною організацією.