Бойовики ХАМАС регулярно здійснюють теракти проти Ізраїлю

80 народних депутатів пропонують Верховній Раді України визнати палестинський радикальний рух ХАМАС терористичною організацією. Про це написала депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі

«Україна має визнати ХАМАС терористичною організацією. Такий проект постанови я щойно зареєструвала в Раді. Цю ініціативу підтримали 80 народних депутатів з різних партій», – написала Василевська-Смаглюк.

За її словами, «фактично Україна цим кроком приєднується до цивілізованого світу, до наших стратегічних партнерів – Євросоюзу, США, Канади, а також Великобританії і Японії, які давно визнали цей радикальний рух терористичною організацією».

Також, на її думку, такими діями «ми робимо крок назустріч Ізраїлю». Крім того, Смаглюк нагадала, що Росія не тільки не визнає ХАМАС терористичною організацією, але і політично підтримує цей рух.

Відповідний проект постанови №5530 зареєстрований на сайті українського парламенту. Текст постанови поки не опублікований на сайті парламенту.

Серед його авторів вказані депутати від фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» депутатської групи «За майбутнє» і навіть від ОПЗЖ.

Хто такі ХАМАС і чому їх вважать терористам

ХАМАС – палестинський ісламський рух і політична партія, утворені незабаром після початку Першої палестинської інтифади. Асоційоване військове крило – бригади «Ізз ад-Дін аль-Кассам». Рух ХАМАС з 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Ґази.

Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки «Братів-мусульман», однієї з найбільших ісламських організацій, яка базувалася в Єгипті, в першу чергу шейх Ахмед Ісмаїл Ясин.

ХАМАС не визнає права Ізраїлю на існування. Мета ХАМАС в короткостроковій перспективі «добитися відходу Ізраїлю з палестинських територій». У довгостроковій перспективі організація прагне до створення ісламської держави на території колишньої підмандатної Палестини до утворення Ізраїлю в 1948 році.

Рух ХАМАС має десятки тисяч прихильників серед палестинців. У ХАМАС є також політичне і військове крило, число членів якого невідоме. З одного боку, ХАМАС будує на Західному березі річки Йордан та в смузі Гази школи й лікарні, займається добродійністю і релігійною діяльністю.

З іншого боку, військове крило Хамаса регулярно здійснює теракти. У лютому й березні 1996 року ХАМАС зорганізував серію вибухів в автобусах, в результаті яких загинуло близько 60 ізраїльтян.

ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС.

З 10 травня 2021 року тривали ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною. Приводом для них стали кілька днів ескалації в Єрусалимі. Спершу ізраїльський суд ухвалив рішення виселити кілька мусульманських сімей зі східної частини міста, яку Палестина вважає столицею своєї частково визнаної держави.

ХАМАС висунув ультиматум ­– якщо Ізраїль не відведе війська та поліцейських, вони розпочнуть ракетний обстріл. Перший ракетний удар ХАМАС завдав по околицях Ізраїлю 10 травня. Натомість наймасивніший обстріл відбувся наступного дня ­– тоді палестинці випустили понад 400 ракет, націлених на південь країни.

Ізраїль розпочав операцію в Секторі Гази під назвою «Страж Стіни» та відправив туди щонайменше 80 бомбардувальників, а також зосередив на кордоні техніку та піхоту. Водночас наземна операція так і не розпочиналася. У відповідь на масивний ракетний обстріл Беер-Шеви та Тель-Авіва з боку ХАМАСу Ізраїль завдав сотні авіаударів по Сектору Гази.

21 травня Ізраїль та ХАМАС домовилисяпро перемир'я.