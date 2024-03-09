Українські громадяни наразі перебувають в Єгипті

Україна успішно провела евакуацію своїх громадян із Сектора Гази. Під час операції з порятунку вдалося евакуювати 59 громадян, повідомив у п’ятницю, 8 березня, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Посол повідомив, що черговий етап евакуації із Сектора Гази тривав два дні – з 7 по 8 березня. Евакуацію проводили за сприяння Головного управління розвідки та дипломатів.

«Через КП “Рафах” на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей – 15, жінок – 37, вісім чоловіків)», – повідомив Євген Корнійчук.

Українських громадян розмістили у готелі в Єгипті, проте де саме, посол України в Ізраїлі не уточнив. За словами Корнійчука, найближчим часом громадян перевезуть до України.

Зазначимо, з листопада 2023 року Україна евакуювала 315 громадян України. Останню групу з 39 осіб евакуювали 9 грудня 2023 року. Наступного дня ГУР та МЗС України заявили про завершення процесу евакуації українців.

Частину осіб з українським громадянством відмовили в евакуації через співпрацю з ХАМАС. Йдеться про 29 осіб, які жили на території Гази. Чи були серед них ті, хто евакуювався з Сектора Гази у березні 2024 року, наразі невідомо.