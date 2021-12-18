Меморандум підписали заступник міністра інфраструктури України Юрій Васков і міністерка оборони Данії Тріне Брамсен

Україна і Данія підписали меморандум з питань співпраці й посилення морського потенціалу України. В рамках меморандуму країни погодили проект будівництва багатоцільових кораблів.

Як повідомило в суботу, 18 грудня, Міністерство інфраструктури України, меморандум передбачає, що понад 50% обсягу замовлень виконуватимуть українські підприємства.

Будівництво першого судна MPV80 планується завершити до 2024 року. Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників.

Мінінфраструктури опублікувало проект і характеристики українсько-данського судна MPV80

«Майбутні українсько-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід проектування наших данських партнерів, а також сучасне обладнання», – розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, Україна має великий потенціал для розвитку суднобудування: доступ до найбільших судноплавних рік Східної Європи, сформовану портову інфраструктуру і наявні суднобудівні потужності.

Проект реалізують за підтримки уряду Данії і Данського експортного кредитного агентства (EKF). Кораблі проектуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника.