Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїм молдовським колегою укладення угоди про взаємне визнання ID-карток задля спрощення руху між країнами. Про це повідомили в прес-службі МЗС України.

Ключовою темою розмови став розвиток формату Асоційованого Тріо України, Грузії та Молдови в рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство».

«Міністри домовилися провести консультації, аби пришвидшити укладення угоди про взаємне визнання ID-карток задля спрощення руху між країнами. Вони також обговорили хід реалізації інфраструктурних проектів», – йдеться у повідомленні.

Кулеба висловив сподівання, що позачергові парламентські вибори у Молдові 11 липня пройдуть у відкритий, демократичний і конкурентний спосіб, без втручання з боку Росії.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на своєму засіданні 30 березня, ухвалила ухвалила закон про легалізацію електронних паспортів, який дозволяє їх використання на рівні з паперовими.