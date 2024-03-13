Проект нафтопроводу вже давно внесений у пріоритетні для ЄС

На 9-му засіданні українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, що відбулося днями у Львові, ішлося про наміри добудувати нафтопровід «Броди – Адамова застава», протяжністю майже 400 км. Про це повідомляє прес-служба «Укртранснафти».

Питання про будівництво, що, на думку української сторони, можна втілити за 2-3 роки, обговорювали гендиректор АТ «Укртранснафта» Володимир Цепенда, генеральний директор ТОВ «Міжнародне трубопровідне підприємство «Сарматіа» Сергій Скрипка, заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, заступник міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Мілош Мотика, голова правління компанії PERN S.A. Мірослав Сковрон.

Володимир Цепенда сказав про необхідність створити спільну міжурядову робочу групу для підтримки реалізації будівництва нафтопроводу «Броди – Адамова застава». Думку польської сторони з цього приводу «Укртранснафта» не наводить.

Нафтопровід «Броди – Адамова застава» мав стати продовженням нафтопроводу «Одеса – Броди», але польська компанія відмовилася фінансувати будівництво. За ці роки проект будівництва нафтопроводу «Броди – Адамова застава» через Гданськ і Плоцьк внесли у перелік проектів спільного інтересу Євросоюзу. У 2022 році проект нафтопроводу Україна представила на міжнародній конференції з питань відновлення України.

Ідеться про нафтопровід протяжністю 397 км, з яких 270 будуть на території Польщі, решта – на території України. Нафта має транспортуватися в обох напрямках – з Гданська через Плоцьк і Адамову заставу до Бродів і зворотно. Це забезпечить додаткові інфраструктурні можливості для постачання нафтової сировини з диверсифікованих джерел на ринки Німеччини і Польщі, а, за необхідності, і на нафтопереробні заводи Словаччини, Чехії та Угорщини.

«Проект «Броди – Адамова застава» набув додаткової нагальності з огляду на безпрецедентні виклики безпеці енергопостачань в Україну та до країн регіону через російську військову агресію проти України та фактичне блокування постачання нафти з басейну Чорного моря», – говорять в «Укртранснафті».