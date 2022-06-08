На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою «50 на 50». Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

«З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці Азовсталі», – повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 2 червня між Україною і Росією також відбувся обмін тілами загиблих військових. Він пройшов за формулою «160 на 160».