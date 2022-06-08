Україна і Росія провели черговий обмін тілами загиблих військових
Україна отримала тіла 50 військових, 37 з них загинули на «Азовсталі»
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
До теми
На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою «50 на 50». Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
«З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці Азовсталі», – повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, 2 червня між Україною і Росією також відбувся обмін тілами загиблих військових. Він пройшов за формулою «160 на 160».
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter