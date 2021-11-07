МЗС України і Туреччини домовилися про створення двосторонньої комісії науковців, які будуть спільно займатимуться питаннями історії, спростовувати стереотипи і викривлення. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, історія України загалом та історія українсько-турецьких відносин, зокрема, довгий період викладалася під впливом радянсько-російських наративів.

«Південний напрямок зовнішньої політики та загалом взаємодія з півднем традиційно була важливою для України, але історія цього виміру поки не до кінця розкрита та описана, тому маємо багато чого вивчати. Туреччина готова до співпраці у цьому напрямку», – заявив посол.

Ще одним важливим напрямком роботи в культурній дипломатії лишатиметься мовне питання.

«Мовний трек став загальнодержавним, і ми зацікавлені у співпраці з Асоціацією турецької мови, зокрема у питанні використання топонімів та правильної їх транслітерації, використання сучасної української мови при перекладі, взаємодії у лінгвістичних питаннях», – сказав Боднар.

До слова, раніше українські дипломати минулого року віднайшли в Османському архіві унікальні документи – оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору. Оригінал цього документа в Україні не зберігся.