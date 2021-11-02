Меморіальний комплекс османським солдатам у Лопушні на Івано-Франківщині

Туреччина планує возити своїх туристів на екскурсії Західною Україною, де поховані солдати Османської імперії. Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гульдере планує провести переговори з міською владою Львова, аби збільшити потік туристів із міста до меморіальних комплексів, що розташовані неподалік.

Як повідомляє турецьке агентство Anadolu, під час Першої світової війни на Західній Україні загинуло 12 тис. солдатів Османської імперії, які брали участь у боях проти Росії та були союзниками Німеччини та Австро-Угорської імперії.

«Історичний регіон Галичина за часів Першої світової війни був частиною Австро-Угорської імперії. 15-й корпус Османської армії разом із союзними державами – Німеччиною та Австро-Угорською імперією – воював проти Росії, допомагаючи союзникам закріпитися в цьому регіоні. Галичина стала одним із фронтів, на яких Османська імперія втратила найбільше своїх солдатів за межами держави», ­– йдеться в повідомленні Anadolu.

Меморіальні комплекси у місцях поховань турецьких солдатів є в Рогатині та ближніх селах Пуків, Верхня Липиця, Лопушня, а також на Тернопільщині – в Гутисько та Мечищеві. Турецькі дипломати планують провести переговори з Львівською міською радою, аби підвищити туристичний потік з Туреччини до меморіальних комплексів, адже зі Львова до меморіальних комплексів – кілька годин їзди.

«Заходи, які прийме міська влада Львова, не лише стануть пошаною до духовної спадщини Туреччини. Вони також важливі з тієї причини, що комплекси розташовані недалеко від Рогатина, де народилася Хюррем Султан [Роксолана, дружина султана Сулеймана]», – сказав посол Турецької республіки в Україні Ягмур Ахмет Гульдере.

Найбільший на Західній Україні міжнародний аеропорт розташований у Львові, звідки кілька авіакомпаній виконують регулярні авіарейси до Стамбула. Це спричинило великий потік туристів із Туреччини до Львова. Однак посол Ягмур Ахмет Гульдере не уточнив, яких самих кроків він очікує від міської влади Львова, аби збільшити потік туристів із міста до меморіальних комплексів, що розташовані в інших областях.

Зазначимо, що під час Першої світової війни у 1916 році Німеччина та Австро-Угорщина прийняли військову допомогу від Османської імперії у боях проти Російської імперії. Загиблих на Галичині османських солдатів та офіцерів хоронили переважно неподалік від лінії фронту. Лише на території Івано-Франківської області збереглося не менше шести кладовищ, де поховані солдати османської армії. У радянський час багато кладовищ занедбали або зруйнували. За підтримки турецького уряду їх почали відновлювати на початку 2000-х років.