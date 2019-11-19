Україна конфісковуватиме землю приватних компаній, що належать росіянам

За наявності громадян Російської Федерації серед засновників українських компаній, що купують українську землю сільськогосподарського призначення, буде застосовуватися механізм спецконфіскації власності на користь держави, прописаний в законі про ринок землі, повідомив уповноважений президента України Володимира Зеленського з земельних питань Роман Лещенко.

«У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців [до покупки сільськогосподарських земель вирішуватиметься] лише через всеукраїнський референдум. До цього моменту – ніяких іноземців. Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони ні в якому разі не будуть купувати землю. Якщо з якихось механізмів десь з'являються росіяни, ми здійснюємо спецконфіскацію в дохід держави. у законі ця санкційна норма буде чітко прописана», – сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в законі чітко буде прописано, що засновниками компаній, які мають право купувати українську землю, можуть бути лише громадяни України, які не мають подвійного громадянства, які проживають на території України і виключно вони є засновниками цих юридичних осіб.

«У нас будуть прямі корпоративні відносини. Тобто, не офшор на Кіпрі, потім ще один офшор, а потім якась особа буде засновником. Ми це робимо для того, щоб була прозора структура власності юридичних осіб», – зазначив Лещенко.

Уповноважений президента України наголосив, що українське суспільство не сприймає іддею продажу землі іноземцям, тому Володимир Зеленський чітко заявив, що це питання буде винесено на всеукраїнський референдум.Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні ухвалила земельну реформу 13 листопада. Вона передбачає скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі з жовтня 2020 року.

Разом з тим, як і українці загалом, так і фермери зокрема, виступають проти відкриття ринку землі.