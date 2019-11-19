Україна конфісковуватиме землю приватних компаній, що належать росіянам

Під час купівлі-продажу землі будуть прямі корпоративні відносини, що унеможливить купівлю земель компаніями, зареєстрованими в офшорах

ЕкономікаВолодимир Пиріг, 19 листопада3110

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За наявності громадян Російської Федерації серед засновників українських компаній, що купують українську землю сільськогосподарського призначення, буде застосовуватися механізм спецконфіскації власності на користь держави, прописаний в законі про ринок землі, повідомив уповноважений президента України Володимира Зеленського з земельних питань Роман Лещенко.

«У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців [до покупки сільськогосподарських земель вирішуватиметься] лише через всеукраїнський референдум. До цього моменту – ніяких іноземців. Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони ні в якому разі не будуть купувати землю. Якщо з якихось механізмів десь з'являються росіяни, ми здійснюємо спецконфіскацію в дохід держави. у законі ця санкційна норма буде чітко прописана», – сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в законі чітко буде прописано, що засновниками компаній, які мають право купувати українську землю, можуть бути лише громадяни України, які не мають подвійного громадянства, які проживають на території України і виключно вони є засновниками цих юридичних осіб.

«У нас будуть прямі корпоративні відносини. Тобто, не офшор на Кіпрі, потім ще один офшор, а потім якась особа буде засновником. Ми це робимо для того, щоб була прозора структура власності юридичних осіб», – зазначив Лещенко.

Уповноважений президента України наголосив, що українське суспільство не сприймає іддею продажу землі іноземцям, тому Володимир Зеленський чітко заявив, що це питання буде винесено на всеукраїнський референдум.Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні ухвалила земельну реформу 13 листопада. Вона передбачає скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі з жовтня 2020 року.

Разом з тим, як і українці загалом, так і фермери зокрема, виступають проти відкриття ринку землі.

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