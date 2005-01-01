Україна має намір купити у Франції гелікоптери для рятувальників

Французький Airbus Н225 в Алжирі

Україна і Франція підписали угоду про наміри придбати французькі гелікоптери для потреб рятувальників. На сайті МВС, до структури якого входить Державна служба з надзвичайних ситуацій, йдеться, що парк міністерства поповнять 55 повітряних апаратів Airbus Helicopters. Перші з них мають надійти вже цього року.

МВС планує отримати гелікоптери трьох моделей – Н125, Н145 і Н225. Перший є універсальним, не вимагає високого рівня обслуговування і демонструє високі показники роботи у високогір'ї. Другий має високу ступінь експлуатаційної готовності та гнучкості, особливо в умовах жаркого клімату і у високогір'ї. Третій володіє найвищими характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності в категорії 11-тонних дводвигунних машин.

Основними завданнями вертолітних підрозділів МВС будуть порятунок і громадський порядок, кримінальні розслідування, антитерористичні і спеціальні місії, охорона державного кордону і безпека на дорогах.

«Це найбільший проект між Україною і Францією. Це дуже великий структурний проект всередині України, за який ми взялися за підтримки Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана», – заявив голова МВС Арсен Аваков.

Міністр наголосив, що МВС тісно співпрацює зі своїми французькими колегами, зокрема в напрямку боротьби з організованою злочинністю і в питаннях взаємних водійських посвідчень.

Як повідомив президент України Петро Порошенко, вже поточного року перші чотири гелікоптери, зокрема один медичний для евакуації поранених і один рятувальний, надійдуть ДСНС.