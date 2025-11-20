Україна може зіграти з Польщею: результати жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026
Півфінальні пари визначились у європейському та міжконтинентальному плейоф відбору
У четвер, 20 листопада, відбулося жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026. У європейський раунд відбору на світову першість вийшли 16 збірних (всі збірні, які у своїх групах посіли друге місце, а також команди за рейтингом Ліги націй), яких поділили на чотири кошики посіву. Україна потрапила у перший кошик при жеребкуванні й отримала у суперники одну з чотирьох команди, які представляють четвертий кошик (Швеція, Румунія, Північна Македонія, Північна Ірландія).
Згідно з результатами жеребкування, Україна зіграє проти Швеції. Матч відбудеться 26 березня 2026 року. За умови перемоги, «синьо-жовті» далі гратимуть проти переможця пари команд з другого-третього кошиків — Польщі або Албанії. Обидва поєдинки у плейоф відбору будуть для України номінально домашніми.
Результати жеребкування європейського плейоф кваліфікації ЧС-2026:
Шлях A
Італія – Північна Ірландія
Вельс — Боснія та Герцеговина
Шлях B
Україна – Швеція
Польща — Албанія
Шлях C
Туреччина – Румунія
Словаччина — Косово
Шлях D
Данія – Північна Македонія
Чехія — Ірландія
У міжконтинентальному плейоф зіграють 6 збірних: ДР Конго, Ірак, Ямайка, Болівія, Суринам, Нова Каледонія (серед них буде розіграно дві путівки). Матчі відбудуться 26-31 березня 2026 року в мексиканських містах Гвадалахара та Монтеррей.
Результати жеребкування міжконтинентального плейоф кваліфікації ЧС-2026:
Півфінали плейоф:
Нова Каледонія – Ямайка
Болівія – Сурінам
Фінали плейоф:
ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка
Ірак – Болівія / Сурінам
Жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2026 відбудеться 5 грудня.