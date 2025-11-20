Ще 22 команди боротимуться за право зіграти на Мундіалі

У четвер, 20 листопада, відбулося жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026. У європейський раунд відбору на світову першість вийшли 16 збірних (всі збірні, які у своїх групах посіли друге місце, а також команди за рейтингом Ліги націй), яких поділили на чотири кошики посіву. Україна потрапила у перший кошик при жеребкуванні й отримала у суперники одну з чотирьох команди, які представляють четвертий кошик (Швеція, Румунія, Північна Македонія, Північна Ірландія).

Згідно з результатами жеребкування, Україна зіграє проти Швеції. Матч відбудеться 26 березня 2026 року. За умови перемоги, «синьо-жовті» далі гратимуть проти переможця пари команд з другого-третього кошиків — Польщі або Албанії. Обидва поєдинки у плейоф відбору будуть для України номінально домашніми.

Результати жеребкування європейського плейоф кваліфікації ЧС-2026:

Шлях A

Італія – Північна Ірландія

Вельс — Боснія та Герцеговина

Шлях B

Україна – Швеція

Польща — Албанія

Шлях C

Туреччина – Румунія

Словаччина — Косово

Шлях D

Данія – Північна Македонія

Чехія — Ірландія

У міжконтинентальному плейоф зіграють 6 збірних: ДР Конго, Ірак, Ямайка, Болівія, Суринам, Нова Каледонія (серед них буде розіграно дві путівки). Матчі відбудуться 26-31 березня 2026 року в мексиканських містах Гвадалахара та Монтеррей.

Результати жеребкування міжконтинентального плейоф кваліфікації ЧС-2026:

Півфінали плейоф:

Нова Каледонія – Ямайка

Болівія – Сурінам

Фінали плейоф:

ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка

Ірак – Болівія / Сурінам

Жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2026 відбудеться 5 грудня.