Україна не прийматиме заявок від російських спостерігачів ОБСЄ на виборах президента

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 20:33550

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Україна запросила на президентські вибори спостерігачів від ОБСЄ, однак цього разу заявки від росіян не розглядатимуть. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

«Кілька днів тому, як і належить, спрямував листа до директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір із запрошенням направити спостережну місію на президентські вибори в Україну. Серед інших цілком стандартних речей зауважив, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів», - заявив Клімкін.

Міністр відзначив, що таких прецедентів є чимало у практиці організації.

«Вважаю це необхідним, коли йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта. До речі, таких прецедентів чимало у практиці ОБСЄ», - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, виборчий процес в Україні розпочався 31 грудня. Самі ж вибори призначені на неділю, 31 березня 2019 року. 3 січня ЦВК затвердила кошторис на проведення президентських і парламентських виборів.

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