Україна не прийматиме заявок від російських спостерігачів ОБСЄ на виборах президента
Україна запросила на президентські вибори спостерігачів від ОБСЄ, однак цього разу заявки від росіян не розглядатимуть. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.
«Кілька днів тому, як і належить, спрямував листа до директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір із запрошенням направити спостережну місію на президентські вибори в Україну. Серед інших цілком стандартних речей зауважив, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів», - заявив Клімкін.
Міністр відзначив, що таких прецедентів є чимало у практиці організації.
«Вважаю це необхідним, коли йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта. До речі, таких прецедентів чимало у практиці ОБСЄ», - зазначив Клімкін.
Нагадаємо, виборчий процес в Україні розпочався 31 грудня. Самі ж вибори призначені на неділю, 31 березня 2019 року. 3 січня ЦВК затвердила кошторис на проведення президентських і парламентських виборів.