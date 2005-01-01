Україна очолила рейтинг країн з найдешевшим м’ясом птиці

Курятина в Україні дешевша, ніж у Таїланді та Малайзії

Україна опинилася на першому місці в рейтингу країн з найдоступнішим за ціною м’ясом птиці, передає УНН з посиланням на інформацію британського медіа The National Provisioner, котре спеціалізується на аграрній тематиці.

Згідно з даними дослідження британців, вартість 1 кг курячої грудки в Україні здебільшого становить 2,6 дол. (68 грн), 1 кг курячих ніжок — 1,9 дол. (49 грн).

Друге місце в списку країн з найдешевшим м’ясом птиці посів Таїланд, де 1 кг курячої грудки коштує 2,8 дол. (73 грн), 1 кг курячих ніжок — 2,7 дол. (70 грн).

У першій п’ятірці рейтингу також опинилися Малайзія, Єгипет та Індія.

При цьому наголошується, що із 50 країн найдорожче м’ясо птиці продається в Швейцарії та Норвегії. 1 кг курячої грудки обійдеться швейцарцю в 27,1 дол. (700 грн), норвежцю — в 13, 6 дол. (355 грн). За 1 кг курячих ніжок житель Швейцарії заплатить 11,3 дол. (295 грн), Норвегії — 9,5 дол. (248 грн).

Зазначається, що ціни для дослідження були взяті у національних торгівельних мережах у квітні 2018 року без урахування знижок.

До слова, невдовзі у Золочівському районі Львівщини вироблятимуть халяльну курятину, яку можна споживати мусульманам. Халяльна курятина буде майже вдвічі меншою за звичайну, а коштуватиме дорожче. Її планують відправляти на експорт в ісламські країни, зокрема, у Туреччину та країни Африки.