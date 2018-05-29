Вирощування лікарських рослин в Україні дає до ₴300 тис. доходу з гектара

Збирання лікарських рослин

В Україні вирощують понад 50 видів лікарських рослин. Деякі з них дають чистий прибуток до 250 тис. грн з двох гектарів щороку. Як пише «Експрес», про це розповів завідувач відділу Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН Назар Приведенюк.

«Найбільші площі займають розторопша плямиста, ромашка лікарська, ехінацея пурпурова, м'ята перцева, шавлія лікарська, череда трироздільна, валеріана лікарська, алтея лікарська, чебрець звичайний, меліса лікарська, котяча м'ята справжня, нагідки лікарські, материнка звичайна», — розповів науковець.

Назар Приведенюк наголосив, що прибуток залежить від рослини, що вирощується.

«З гектара поля щороку можна збирати сировину, що коштуватиме від 50 тис. (0,5 т квітів ромашки) до 300 тис. грн (3,5 т сухого кореня валеріани)», — повідомив Назар Приведенюк.

Витрати на вирощування рослин коливаються від 25 тис. грн (вирощування ромашки) до 170 тис. грн (вирощування валеріани).

«Із залученням засобів малої механізації одна сім'я може доглядати від 0,5 до 2 гектарів лікарських рослин та отримувати від 30 до 250 тисяч гривень чистого прибутку щороку, залежно від того, які культури вирощує. А якщо використовувати краплинне зрошення, то термін вирощування, скажімо, ехінацеї пурпурової з двох років скорочується до одного», – наголосив завідувач відділу Дослідної станції лікарських рослин.

За його словами, найбільші споживачі лікарської рослинної сировини — фармацевтичні компанії. Також лікарські рослини використовують у виробництві косметичних засобів та продуктів харчування. Значну частину сировини закуповують виробники чаїв з лікарських рослин.